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Soylu duyurdu: ‘Eren Abluka’ sonbahar kış operasyonlarının başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 10:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları1600 personelle başladı

Soylu duyurdu: ‘Eren Abluka’ sonbahar kış operasyonlarının başlatıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını belirterek, "Kaval Dağları da şahit olsun, 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla kırsalda tek bir terörist kalmayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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