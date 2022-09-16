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İçişleri Bakanı Soylu: KPSS için hazırlıklar tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kamu Personeli Seçme Sınavı için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibi hazır

İçişleri Bakanı Soylu: KPSS için hazırlıklar tamamlandı
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."

 

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