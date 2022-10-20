Süleyman Soylu: Doğumlara rağmen 2018'den beri göçmen sayısı aynı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantı'da göçmen konusuna dair açıklamalarda bulunan Soylu'nun "doğumlara rağmen 2018'den beri göçmen sayısının aynı kaldı" sözleri dikkat çekti.

"Göç ile alakalı yaptığımız hemen her açıklamada 'düzenli göç', 'düzensiz göç', 'kaçak göç' ayrımı yapıyoruz." diyen Soylu, "Düzenli göçü yönetmek tabirini kullanırken de çok dikkatli bir terminoloji ortaya koymaya çalışıyoruz. Ortada bir yönetim hatası varsa burada bir politika veya politikasızlık vizyon veya vizyonsuzluk söz konusudur. Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur." dedi.

Soylu'nun konuşmasından bazı detaylar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle Göç Kurulu biraz daha genişledi. Sahada sorun yaşanan pek çok konu başlığını da bu kurulda değerlendirdik. Bugün de 13'üncü buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantımızın gündemi de Türkiye'deki sığınmacılar için Avrupa Birliği mali yardım aracı ve fon desteği. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüşüyle alakalı mevcut durumun ve adımlarının değerlendirilmesi ve ileriye dönük yeni bir stratejinin değerlendirilmesi şeklindedir.

Mülteciler yerinden edilmeyi ya da vatansız olmayı istemediler. Onlar bir insan türü değiller. Ortak noktaları hayatta kalmak için normal bir hayat kurabilmek ve eve geri dönebilmek için başkalarının cömertliğine ihtiyaç duymalarıdır. Bu bize yabancı değil. Bunlar bize makul geliyor" Bu sözler Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu'na ait. Avrupa'dan bu şekilde kulağa hoş gelen çıkışlar görebiliyoruz. Türkiye'nin tutarlı bir göç politikası var Biz, kimsenin göç deposu değiliz. Göç akımını tersine çevirmeye başladık.

"GÖÇMEN SAYISI DOĞUMLARA RAĞMEN AYNI KALDI"

Atılan doğru adımlar sayesinde göçü başarılı bir şekilde yönettiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Bizim politikalarımız kendi adına sonuç veriyor. Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 2013-2016 arasında 12.5 kat artmıştı, 2018’den beri ise hemen hemen aynı kaldı. Üstelik buradaki doğumlara rağmen aynı kaldı. 2018’de 3 milyon 623 bin idi, halihazırda sayı 3 milyon 629 bin kişidir. Sınır ötesinde hayatı normalleştirdikçe bu akım durdu. Şimdi bunu tersine çevirmeye başladık. Temel hedefimiz gönüllü geri dönüşlerdir. Onurlu, gönüllü güvenli geri dönüş yaklaşımıyla insanların tekrar ülkelerine, güvenli bölgelere dönmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar 529 bin kişi bu kapsamda geri döndü. Aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan, güvenli hale getirdiğimiz Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin. 2020'de sınırda engelleme sayımız 505 bin idi. Bu yıl ise 10. ayda 234 bin” şeklinde konuştu.

"BİZ KİMSENİN GÖÇMEN DEPOSU DEĞİLİZ"

Türkiye’nin göçmen deposu olmadığının altını çizen Bakan Soylu, “Bütün gerçekler ortadadır ve Avrupa, istediği kadar minderden kaçsın, istediği kadar kendisine şiddetten bir duvar örsün, göçün gerçeklerinden kaçamayacaktır. Şunun bilinmesi lazım; biz kimsenin göçmen deposu değiliz ve olmayacağız. Göç konusunda bir duruşumuz ve tavrımız var. Bunu sürdürmeye kararlıyız ve yükün eşit paylaşımında ısrarlıyız. Gitmek isteyen istediği yere gider, kimsenin göçmen bekçisi olamayız” değerlendirmesinde bulundu.