﻿İstiklal'deki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri açıklandı

İstiklal'de meydana gelen terör saldırısını aydınlatmak adına çalışmalar devam ederken, Bakan Soylu'dan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların kimlik bilgilerine dair açıklama geldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." ded