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İstiklal'deki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan incelemelerin ardından olay yerinden yaptığı basın açıklaması ile bomba dolu çantayı bırakan teröristin yakalandığını açıkladı. Soylu ayrıca terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerini de basınla paylaştı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 04:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklalde meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı

İstiklal'deki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri açıklandı
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İstiklal'de meydana gelen terör saldırısını aydınlatmak adına çalışmalar devam ederken, Bakan Soylu'dan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların kimlik bilgilerine dair açıklama geldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." ded

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