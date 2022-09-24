Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyenin önce etrafı sarıldı sonra sıcak temas sağlandı en sonunda da etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Trabzon’da halka seslendi. Bakan Soylu’nun halka hitap ettiği esnada kaydedilen görüntüdeki ‘şemsiye’ detayı dikkat çekti.

Kentte yağmurun etkili olmasıyla birlikte, alanda bulunan vatandaşlardan bazıları yanlarında bulunan şemsiyeleri açtı.

Yaşlı bir vatandaşın ‘gökkuşağı’ desenli şemsiyesi Soylu’nun yanındaki güvenlik ekibini rahatsız etti. Yaşlı kişinin yanına giden bir kişi, gökkuşağı renkli şemsiyeyi kapatmasını istedi.

Vatandaş, uyarının ardından şemsiyesini kapattı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.