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  • Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyenin önce etrafı sarıldı sonra sıcak temas sağlandı en sonunda da etkisiz hale g

Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyenin önce etrafı sarıldı sonra sıcak temas sağlandı en sonunda da etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da halka seslendiği sırada yaşlı bir amcanın gökkuşağı renkli şemsiyesi Soylu’nun korumaları tarafından kapattırıldı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 18:00
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyenin önce etrafı sarıldı sonra sıcak temas sağlandı en sonunda da etkisiz hale getirildi

Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyenin önce etrafı sarıldı sonra sıcak temas sağlandı en sonunda da etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Trabzon’da halka seslendi. Bakan Soylu’nun halka hitap ettiği esnada kaydedilen görüntüdeki ‘şemsiye’ detayı dikkat çekti.

Kentte yağmurun etkili olmasıyla birlikte, alanda bulunan vatandaşlardan bazıları yanlarında bulunan şemsiyeleri açtı.

Yaşlı bir vatandaşın ‘gökkuşağı’ desenli şemsiyesi Soylu’nun yanındaki güvenlik ekibini rahatsız etti. Yaşlı kişinin yanına giden bir kişi, gökkuşağı renkli şemsiyeyi kapatmasını istedi.

Vatandaş, uyarının ardından şemsiyesini kapattı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

 

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Verde okçu
24.09.2022 19:10
LGBT sanıldı, bende kullanmam o zaman  
 
Yağmurdan kaçarken doluya tutulan atanmış
24.09.2022 18:36
Vay be ne büyük başarı  
 
Ofli
24.09.2022 18:17
Yağmurda yağınca haliyle yağmurdan nem kapmışlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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