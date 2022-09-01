İçişleri Bakanı Soylu düzenlenen silahlı saldırı sonrası TFF'ye geldi

Türkiye Futbol Federasyonu’na akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF’nin Riva tesislerine geldi.
Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu'nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.
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