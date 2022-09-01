1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı

TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı

TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 22:49
Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Zanlılar kısa süre içinde yakalandılar"

TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına yapılan silahlı saldırının ardından bölgeye giderek açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun sözleri şu şekilde:

"Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm futbol ve spor camiamıza... Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüşünce, sayın TFF başkanımızla görüşünce buraya intikal ettik"

"Bu olayın zanlılarını kısa bir süre içinde yakaladılar. C.U ve O.G emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonucu hemen alındı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında, yaklaşık 200 metre uzağında bir evde ikamet ediyorlar. Olay öncesinde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. O esnada da atışı gerçekleştiriyorlar."

"Şunu ifade etmemiz lazım; Allah korumuş. Çünkü ben atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın başkanın makam koltuğunun üzerinde hem de yönetim kurulu odasında kritik bir noktaya atış olmuş. Geçmiş olsun"

"Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Acaba başka bir şey var mıdır, yok mudur soruşturmaya devam edileceğini belirtmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Başka bir şeyle uğraşıyor olabilirdik.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm ve bir twitter problemi şimdiden başladı."

"Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım."

"Eğer hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
1
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
3
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
4
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
5
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿İsmail Kahraman'ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ'nün her türlü faaliyetinde varmış
6
﻿İsmail Kahraman'ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ'nün her türlü faaliyetinde varmış
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
7
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.