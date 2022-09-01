﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına yapılan silahlı saldırının ardından bölgeye giderek açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun sözleri şu şekilde:

"Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm futbol ve spor camiamıza... Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüşünce, sayın TFF başkanımızla görüşünce buraya intikal ettik"

"Bu olayın zanlılarını kısa bir süre içinde yakaladılar. C.U ve O.G emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonucu hemen alındı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında, yaklaşık 200 metre uzağında bir evde ikamet ediyorlar. Olay öncesinde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. O esnada da atışı gerçekleştiriyorlar."

"Şunu ifade etmemiz lazım; Allah korumuş. Çünkü ben atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın başkanın makam koltuğunun üzerinde hem de yönetim kurulu odasında kritik bir noktaya atış olmuş. Geçmiş olsun"

"Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Acaba başka bir şey var mıdır, yok mudur soruşturmaya devam edileceğini belirtmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Başka bir şeyle uğraşıyor olabilirdik.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm ve bir twitter problemi şimdiden başladı."

"Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım."

"Eğer hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun."