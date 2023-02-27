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Tribünlerdeki 'Hükümet istifa' sloganlarına İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, tribünlerde gerçekleşen 'hükümet istifa' tezahüratlarına da değindi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 04:08
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İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan tribünlerdeki hükümet istifa sloganlarına dair ilk açıklama

Tribünlerdeki 'Hükümet istifa' sloganlarına İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama
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Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşlar arasında hükümete karşı büyük bir tepki ve öfke var. Bu öfke de ilk olarak önceki gün oynanan Fenerbahçe Konyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganları ile kendisini gösterdi.

Dün ise Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. 

MHP lideri Devlet Bahçeli ise tribünlerden yükselen istifa sloganları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Tribünlerde gerçekleşen 'hükümet istifa' sloganlarına da değinen Soylu şunları söyledi:

"Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyenler varsa önümüzdeki günlerde seçim var siyaseti yapsın. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler, çabaya kulaklarını versinler.

Burada insanlar yaşıyorlar, burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyor. Burada bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler.

Mesaimizi bölmesinler. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler."

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