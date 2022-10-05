Süleyman Soylu'nun istifa planını değiştiren sır telefon. Telefonun ucundaki isim ne dedi. Barış Pehlivan açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pehlivan "Benim kulağıma kadar geldi" diyerek AKP içinde Süleyman Soylu ile ilgili konuşulanları aktardı.

Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili AKP içinde konuşulanları yazdı.

Geçtiğimiz hafta Milli Gazete'de yayımlanan "Soylu istifa etti" haberlerinin arka planını yazan Pehlivan, "İddia o ki Bakan Soylu “İstifa ediyorum” demiş; Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap bile vermemiş ama iş orada kalmamış." ifadelerini kullandı.

SOYLU’NUN PLANINI DEĞİŞTİREN OLAY

Pehlivan, Soylu'nun geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası özel bir uçakla İstanbul'a inme hazırlığı yaptığını ancak gelen telefonla bu uçuşun iptal olduğunu aktardı.

Pehlivan “Geçen hafta pazartesi gecesi, kabinenin ardından, Soylu özel bir uçakla İstanbul’a inme hazırlığı yapmış. Uçak indiğinde onu karşılayacak taraftarları da hatta bazı gazeteciler de hazırlanmış. Soylu istifasını kamuoyuna duyuracak, bir de manifesto niteliğinde konuşma yapacakmış.

Ancak o gece Bakan Soylu’nun telefonunu kritik bir isim aramış. Elbette kendi adına değil, Erdoğan adına. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli ismi, Soylu’ya “Orada dur” demiş. Hem de sert bir şekilde. Hep çok şey bildiğini söyleyen Soylu’ya onun hakkında bildiklerini anlatmış. Bana garip geldi fakat telefondaki ses Çalışma Bakanlığı dönemini işaret etmiş...” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Soylu’nu bu konuşma sonrası önce sabaha ertelendiği ve sonra da iptal olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Pehlivan, “Erdoğan, bu yolla, “Sen istifa edemezsin, gerektiği zaman ben seni alırım” demiş." Şeklinde yazdı.

AKP KULİSLERİNDEN GELEN FISILTI

Pehlivan, "AKP’nin ünlü ekran yüzlerinden bir isim “Seçim öncesi Soylu’nun görevden alınacağını düşünmüyorum. Parti içindeki sevmeyenleri böylesi iddialarla onu öfkelendirerek yanlış tepki vermeye itiyor” bile dedi. Gel gör ki konuşulanlar öyle böyle değil." diyerek AKP kulislerinden şu fısıltıları aktardı:

"Neymiş, Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel görüşme taleplerine bir süredir yanıt alamıyormuş. Neymiş, MHP lideri Devlet Bahçeli bile Soylu’nun kriminal insanlarla bu kadar çok fotoğrafının çıkmasından rahatsızmış.

Neymiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı, bu vatanı beraber kurup ihya ettiler. Biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz. Teröristlerin arazide yapamadıklarını, aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir” açıklamasını bile Süleyman Soylu’ya gönderme olarak okumalıymış.

Demem o ki ateş var ki duman çıkıyor."

SOYLU İSTİFA EDECEK İDDİALARI

Süleyman Soylu'nun istifa edeceği söylentileri uzun zamandır devam ediyor. Ayrıca Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.