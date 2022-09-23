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Flaş… Flaş… Süleyman Soylu’ya yakın isme gözaltı

Adına Milli Beka Hareketi denen oluşumun başındaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen Murat Şahin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:42
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isim Murat Şahin'e gözaltı

Flaş… Flaş… Süleyman Soylu’ya yakın isme gözaltı
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Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Şahin, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul/Ankara uçağında çıkmayan aranma, Ankara/Şırnak uçağında ‘aynı gün’ nasıl çıkıyor ve beni karşılamaya gelen yüzlerce kardeşimin yanında nasıl oluyor biraz ilginç..!"

Daha sonra adliyeden fotoğraf paylaşan Şahin’in ifade vermek için savcının kapısında beklediği görüldü.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE YAKALANMIŞTI

Cumhuriyet’te yer alan haberde, Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, 2020 yılında Taksim’de polis tarafından yapılan kontrol sırasında durdurulmuş, üzerinden sahte polis kimliği, telsiz, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkmıştı. Şahin, bu eşyaların yanındaki memura ait olduğunu iddia etmişti.

AKP İÇİ KAVGAYA KARIŞTI

Murat Şahin'in genel başkanı olduğu Milli Beka Hareketi (Konfederasyonu), geçen yıl "AKP içi kavga" olarak haberlere yansıyan bir olayla gündem olmuştu. Şahin, bir video paylaşmış ve AKP'li Metin Külünk'e yakın kişilerin derneğe baskın yaparak tehditte bulunduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Şahin, baskının nedeninin "sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya yanıt vermeleri olduğunu" yazmıştı. Soylu ile ilgili paylaşımlarda bulunulan hesabın sahibi Erdal Yılmaz ise kişisel bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiğini öne sürmüştü.

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M. T
23.09.2022 11:22
Mafyanın bekası oldu memleket .  
 
E
23.09.2022 11:21
Vatan millet ayaklarını bırak sizin davaniz çıkar zengin olmak  
 
Asker
23.09.2022 11:10
Güzelim ülkemin geldiği duruma bak her taraf kokuyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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