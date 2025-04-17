İçişleri Bakanı Yerlikaya AKP’li başkana siper olmuş

İktidar mensubu belediye başkanlarına yönelik ayrıcalıklı tutum, her geçen zaman gün yüzüne çıkıyor. Tartışmalarla gündemden düşmeyen Üsküdar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bir vatandaş avukat Onur Cingil aracılığı ile önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ile ilgili belediye yöneticileri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU"

Vatandaş, bir araziye ilişkin yapı kayıt belgelerinin mahkeme tarafından iptal edildiğini ancak belediye başkanlığı döneminde AKP’li Türkmen ile belediye yöneticilerinin idari yargı kararını uygulamayarak görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 9 Ocak 2025'te “Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ve belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığı” şeklinde karar verdi.

Danıştay'a yapılan itiraz sonucu oy birliğiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’li Hilmi Türkmen hakkındaki şikâyetin “işleme konulmaması” kararını kaldırdı.

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