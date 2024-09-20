İçişleri Bakanı Yerlikaya gazeteciyi böyle susturdu! Bakın hangi soruyu beğenmedi?

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin muhabirlerin sorduğu sorulara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'sus' işareti yaparak cevap vermesi tepki çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Now Haber Muhabiri Sevgi Şahin, "İçişleri Bak. Narin'i sorduk 'sus' işaretiyle yanıt verdi. Ardından 'konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz' dedi" sözlerini kullandı.

Şahin'in paylaşımı bu şekilde:

"İçişleri Bak. Narin'i sorduk 'sus' işaretiyle yanıt verdi.

Ardından 'konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz' dedi.Valiyse sorumuza

'Bakanı bir uğurlayalım sonra' dedi aracına binip gitti.

'Çember daraldı' diyen il Jan. Komutaniysa hızla uzaklaştı."

İçişleri Bak. Narin'i sorduk 'sus' işaretiyle yanıt verdi.

Ardından 'konu adliyede bu kadar basit bekliyoruz' dedi.

Valiyse sorumuza

'Bakanı bir uğurlayalım sonra' dedi aracına binip gitti.

'Çember daraldı' diyen il Jan. Komutaniysa hızla uzaklaştı.

NARİN CİNAYETİ AYDINLANMADI!!