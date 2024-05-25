İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetim verilerini paylaştı. Türkiye genelinde 16-23 Mayıs haftasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini belirten Ali Yerlikaya 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığını belirtildi.

1 HAFTALIK TRAFİK DENETİM VERİLERİ

Bakan Yerlikaya B mevzuatta izin verilmeyen "çakarlı araçları" kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Kırmızı ışıkta geçen bir kamyon sürücüsü böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik denetimleriyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle: