İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 16-23 Mayıs'ta trafik denetim verilerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetim verilerini paylaştı. Türkiye genelinde 16-23 Mayıs haftasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini belirten Ali Yerlikaya 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığını belirtildi.

1 HAFTALIK TRAFİK DENETİM VERİLERİ

Bakan Yerlikaya B mevzuatta izin verilmeyen "çakarlı araçları" kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Kırmızı ışıkta geçen bir kamyon sürücüsü böyle görüntülendi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik denetimleriyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

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