İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Editör: Ersoy Özden

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutladı.

Yerlikaya, paylaşımında, "Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun." dedi.