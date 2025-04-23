İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin ilk açıklama

İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli sarsıntı, çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntılar için alarma geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, 112'e acil bir ihbarın gelmediğini belirtti.

"EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI"

Bakan Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Bahçelievler'de bir kişi deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da deprem! (23 Nisan 2025)