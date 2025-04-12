İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislere övgü: İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmasında İmamoğlu protestolarında emniyet güçlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

YERLİKAYA'DAN ÇEVİK KUVVET'E ÖVGÜ

Bakan Yerlikaya “Bu süreçte sokak çağrısı yaparak sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, millî ve manevî değerlerimize saldırarak vandalık yapanlar oldu. Sizler yapılan tüm provokasyonları sabrınızla, dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz” dedi.

Polislerin dünyaya 'örnek' olduğunu belirtip Yerlikaya, “Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek dünyaya örnek oldunuz ve sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz” ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Polise yönelik “işkence” iddialarına hakkında Yerlikaya, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yerlikaya, "Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın sizlerin ahlaksız, izan­sız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Ali Yerlikaya'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Son döneminde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte sokak çağrısı yaparak sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak vandalık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak sizlerin gayretiyle bu hayalleri boşa düştü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kendini bilmezlerin polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Şimdi buradan bu vesileyle unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki Türk polisi milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin kabusudur. Ve sizler yapılan tüm provokasyonları sabrınızla, dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşımızın yaralanmasına, üzerlerine asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm siyasi oyunlara, tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz.

Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek dünyaya örnek oldunuz ve sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz. Allah sizlerden razı olsun! Ancak sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sizlerin sabrı ve başarınız birilerini rahatsız etmiş olacak ki polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler. Hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın sizlerin ahlaksız, ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız. Kıymetli yol arkadaşlarım, biz büyük bir milletiz.

Şanlı al bayrağımız altında tek yürekiz. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla ilerlemektedir. İçişleri Bakanlığı olarak biz Cumhuriyetimizin bu asrını huzurun yüzyılı yapma azmiyle kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sebeple bir kez daha tüm kalbimle sesleniyorum. Allah sizleri her türlü kazadan ve musibetten korusun! Bu duygularla vatan uğruna şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah'a emanet olun!