İçişleri Bakanlığı 95 planlama uzman yardımcısı acak

Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanlığı 95 planlama uzman yardımcısı acak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirli puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

MEZUNİYET ŞARTLARI VE DAĞILIM

Başvurular, belirli fakültelerden mezun olan adaylar için kabul edilecek. Başvuru yapılabilecek fakülteler ve kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:

  • Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 75 kişi,
  • Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 kişi,
  • İletişim Fakültesi mezunlarından 10 kişi alınacak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın "Duyurular" kısmı üzerinden yapılacak.

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