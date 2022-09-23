81 ildeki huzur operasyonu! 1441 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyrukluların kalabileceği yerlerde 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması yaptı. 32 bin 919 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 114 yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 38'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör gözaltına alındı, 1441 düzensiz göçmen yakalandı.

ARANAN 788 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada ayrıca 42'si yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 788 kişi yakalandı. 606'sı yabancı uyruklu ve 122'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 728 kişiye de idari yaptırım uygulandı. Uygulamada; 11 kamyon-kamyonetin, düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 170 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 927 paket kaçak sigara ve 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.