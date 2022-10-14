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Bakanlık açıkladı! PKK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 101' yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu, bu yıl PKK'dan kaçarak teslim olanların sayısının 101'e yükseldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:18
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İçişleri Bakanlığı açıkladı. Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu

Bakanlık açıkladı! PKK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 101' yükseldi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi.

1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 101'e yükseldi.

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