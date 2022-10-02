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İçişleri Bakanlığı Demirci Belediyesine bu kez Başkontrolör gönderdi

Manisa'nın Demirci ilçesi AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kapısını bu kez İçişleri Bakanlığı, mahalli idareler başkontrolü çaldı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 20:43
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İçişleri Bakanlığı Demirci Belediyesine bu kez Başkontrolör gönderdi

İçişleri Bakanlığı Demirci Belediyesine bu kez Başkontrolör gönderdi
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Demirci Belediyesi 28 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Altınpark Anfa'da 12. Ege İlleri Tanıtım Fuarına katıldı. Bu fuarda Demirci Belediyesine ait kiralanan stant da Demirci’de üretildiği iddia edilen ürünlerin satışı da yapıldı.

FUARDA KURUMSAL OLARAK TEMSİL EDİLEN DEMİRCİ BELEDİYESİNİN ÜRÜN SATIŞLARINDA ÖZEL BİR FİRMAYA AİT POS CİHAZININ KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara'daki fuarda Demirci Belediyesinin standından ürün alan bir vatandaşın ödemeyi kredi kartıyla yapması ve kredi kartı ekstre bilgilendirmesine yansıyan paranın Demirci ilçesinde ticari faaileyet gösteren özel bir firmaya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Demirci Belediyesinin kurumsal olarak temsil edildiği fuarda satılan ürünlerin bedellerinin kredi kartıyla geçildiği pos cihazının da ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye ait olduğu, belediyeye ürünler ile ilgili resmi bir giriş çıkışın olmadığı, burada bir yolsuzluk olduğu, vergi usul kanununa aykırı davranıldığı iddiasıyla Demirci Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAŞKONTROLÖR GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında ortaya çıkan bu iddialar ve Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından görevlendirilen, Mahalli İdareler Başkontrolörü geçtiğimiz hafta Demirci Belediyesi hakkında soruşturma yapmak üzere ilçeye geldi.

Demirci Belediyesi Yazı işleri Müdürünün odasına yerleşen başkontrolörün yapılan suç duyurusuna yansıyan kişilerin ifadesine başvurduğu, aradan geçen 3 yıl ve soruşturma aşamasındaki diğer gelişmeleri de denetlediği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı da idari olarak kamuoyuna "pos cihazı soruşturması" olarak geçen süreç devam ediyor.

FUARDA SATILAN ÜRÜNLERİN DEMİRCİ BELEDİYESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YAPILMADI SONRADAN İŞ KILIFINA UYDURULDU İDDİASI!

Manisa Son Haber'in edindiği bilgilere göre; fuarda satılan ürünlerin döneminde resmiyete uygun olarak belediyeye giriş çıkış yöntemiyle alınmadığı, Demirci'de üretilmeyen bazı ürünlerinde başka illerden alınıp fuarda Demirci'de üretilmiş gibi gösterilerek satıldığı, Demirci'den satın alınan bazı ürünlerin ticaret erbabı olmayan, fatura kesmeye haiz olmayan üreticilerden alındığı, bu üreticilerin ise fuardan günler sonra  bizzat çarşıda kahvehane de başkan Selami Selçuk'tan ürün paralarını istendiği ve başkanın da herhangi bir resmi işlem yapmadan hemen orada cebinden para çıkarıp ödediği de yine üreticilerin iddiası olarak ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Başkontrolünün, Demirci ilçesinde sürdürdüğü soruşturma ve denetim çalışmaları sırasında ifadesine başvurulan bir vatandaşın "bir yurttaş olarak kamunun zarara uğratıldığı, görevin kötüye kullanıldığı, devletten vergi kaçırıldığı, mevzuatlara ve yasalara uygun davranılmadığı ve bu yapılan işlerde yolsuzluk olduğunu düşünerek,  böyle bir şikâyeti savcılığa yaptım, aradan geçen üç yıl içerisinde pos cihazı kullanılan firmanın, soruşturmadan sonra ticari siciline tarım ürünlerini de kattığı ve işi kılıfına uydurmak için bu tür ürün satışı yapan kişilerden usule uydurmak için faturalar alındığını da öğrendim. Kamu vicdanında ve kendi vicdanımda da bu çarpık işlerin yargıya ve elbette devletin idari soruşturmasına dâhil edilmesinde gayet müsterihim. Umudum ve isteğimde bu usulsüzlüklerde ve yasadışı işlerde sorumluların cezalandırılmasıdır." dediği de öğrenildi.

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