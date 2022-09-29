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İçişleri duyurdu! Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:30
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. Diyarbakır'da Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 103 kilo toz esrar 493 kilo kubar esrar 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirildi

İçişleri duyurdu! Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonların 49’uncu gününde; Hani ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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