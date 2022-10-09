9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton 470 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:58
Takip Et

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak için Lice-Bayırlı-Koçmarin ve Sağlık Mahallesi kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel katıldı.

Dört sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyonda, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi ile 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
3
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.