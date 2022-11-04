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'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:15
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde bin 216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit J.Asboper

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu' başlatıldı
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Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK Operasyonu" başlatıldı.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis özel harekat ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 1216 personel ve  107 operasyonel tim görev alıyor.

SIĞINAK, BARINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonun ilk iki gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amonoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı’nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak ve depolarda şunlar ele geçirildi:

"3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 6 adet el bombası,5 adet roket mühimmatı,

926 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 adet şarjör, 14 adet EYP anahtarı (Alfa Fire), 2 adet EYP ateşleyicisi, 2 adet Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 adet EYP devre kartı, 3 adet EYP ateşleme kumandası, 5 adet el telsizi, 2 adet dürbün, 2 adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 2 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 180 adet çeşitli ebatlarda pil, 20 adet el feneri, 2 adet fotoğraf makinası, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri."

Ele geçirilen malzemeler, depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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