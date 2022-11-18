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Mersin merkezli 11 ilde IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla IŞİD terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:26
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla IŞİD terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındı

Mersin merkezli 11 ilde IŞİD operasyonu: 20 gözaltı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı IŞİD terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

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