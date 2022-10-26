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‘Nefes-2 operasyonu’ başladı! 7 ilde düğmeye basıldı

Kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik "Nefes-2 Operasyonu"nun başlatıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:24
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. Organize suç örgütlerine yönelik Nefes-2 Operasyonu başlatıldı

‘Nefes-2 operasyonu’ başladı! 7 ilde düğmeye basıldı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.

Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi.

Yılın 9 ayında 108 suç grubu deşifre edildi

KOM Başkanlığı koordinasyonunda tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 2022'de başta "Nefes" olmak üzere düzenlenen diğer operasyonlarda da 108 suç grubu deşifre edildi.

Bu kapsamda yılın 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda, 4,7 milyon paket kaçak sigara, 1,3 milyar boş makaron, 425 milyon doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ve 329 bin puro ele geçirildi.

Ayrıca 323 yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

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