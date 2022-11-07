Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) jandarma komando ve güvenlik korucusu 48 operasyonel tim ile 615 personel görevlendirildi.

Operasyonun 1'inci gününde, Cudi Dağı kırsalında arazi arama tarama faaliyetinde; 11 sığınak ve 10 mağara tespit edildi. 7 roketatar mermisi, 1 şırınga düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 3 el bombası, 3 havan topu mermisi, 160 çeşitli çaplarda mermi, 20 elektrik rölesi, 90 fünye, 55 pil, 19 ateşleme sistemi, 30 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre, 3 güneş paneli, 25 kilogram gıda, 2 akümülatör, çeşitli miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile sürdüğü vurgulandı.