İçişleri Bakanlığı ‘Hurdacı’, polis ‘Deli’, Meclis Başkanı ‘Provokatör’ dedi: Hangisi doğru?

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin toplanan komisyonun dünkü toplantısı öncesinde TBMM önünde gerçekleşen bir olay kısa süreli endişeye neden oldu. Dün bir anda ajanslara düşen son dakika haberinde Meclis’in önünde beyaz renkli bir Toros aracın alev alev yandığı belirtildi. Önce aracın yanma nedeni ‘belirsiz’ olarak belirtilirken daha sonra ise aracın yakıldığı anlaşıldı.

Emniyet güçleri aracı yakan şahsı kısa sürede yakalarken yapılan açıklamada aracı yakan şahsın akli dengesinin bozuk olduğu vurgulandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise farklı ifadeler yer aldı. Şahsın gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşılırken şüphelinin aracı ÖTV zammı nedeniyle yaktığı belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Yakılan aracın ‘Beyaz Toros’ olması ve olayın komisyon toplantısı öncesi Meclis önünde gerçekleşmesi akıllara bazı kesimlerin ‘Terörle mücadele’ konusunda bir mesaj vermeye çalıştığı yorumu gelirken bugün gelen açıklamada emniyet ve bakanlığın bilgileri ile çelişen ifadeler yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün yaptığı açıklamada kafaları karıştırdı. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun son toplantısı öncesi yaptığı açıklamada söz konusu olay ile ilgili ‘provokasyon’ ihtimalini gündeme getirdi. Kurtulmuş’un açıklaması ‘Hangisi doğru?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Konuyla ilgili daha önce uyarı yaptıklarını vurgulayan kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir başka meselesi ise şudur; bu sürecin bir an evvel 86 milyonun faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi sayıca çok az olsalar da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların varlığını biliyoruz. Bunu dün bir uyarı olarak ortaya koymuştuk. Ne yazık ki dün yaşanan gelişmeler bu uyarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu.

Komisyonun kurulmasından önce gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında ve hiçbir şekilde paylaşılmamış bazı konuları, hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür. Bu tür provokasyon içerisinde olan çevrelere karşı komisyonumuzun 51 üyesinin hepsi ortak bir kararlılık içerisindedir. Müsaadenizle bu kararlılığımızı sizlerin adına buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Mesele gerçekten bu milleti, yaşadığı acıları bir daha yaşamayacak şekilde barış ve huzur içerisinde gerçekten yüksek demokrasi standartlar içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır. Bunun için bu komisyon üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Türkiye'de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 üyeden oluşan bu komisyon şu ana kadar olan süreçte büyük bir olgunluk içerisinde, herkes farklı fikirlerini çok net bir şekilde söyleyerek ama sonuç itibarıyla hepimiz ortak hedefe yani barış, esenlik ve huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne getirdik. En kısa zamanda bu çalışmalarımızı tamamlayarak millete karşı olan ödevimizi başarıyla yerine getirmeyi ümit ve temenni ediyorum."