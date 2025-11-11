Sepetçiler Kasrı'ndaki imza törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı.

Törende konuşan Bakan Yerlikaya, Bakanlık ile Yeşilay arasında uzun süredir titiz çalışmalar yapıldığını belirterek, protokolün arz tarafında Bakanlık, talep tarafında Yeşilay ile işbirliğini nasıl güçlendireceğini kapsadığını aktardı.

Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve eğitimcilerden oluşan süreci güçlendirmek için hazırlanan protokolü imzalayarak yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.

Tüm dünyanın en büyük sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yeşilay, 'Bağımsız Türkiye' diye haykırdı. Kıymetli hocamızın, yeni yönetimin göreve gelmesiyle var olan bağımlılıkla mücadeleyle ilgili Yeşilay geleneği çok daha güçlendi, anlam kazandı. İstanbul'da, İzmir'de birlikte iki program yaptık. Üniversitelerimizde Yeşilay'ımız 'Bağımsız Türkiye' sloganıyla etkinlikler düzenliyor. Eğitimlerle ilgili Bakanlık olarak bu işin talep, bilinçlenme, korunaklı hale gelme noktasında bizim de büyük hizmetlerimiz var. 24 milyon insana ulaştık. Arz cephesinde 91 bin 448 tutuklanan sayısı. Sokak satıcılarından, ticaretini, üretimini yapan sözde baronlara varıncaya kadar, evlatlarımızın uyuşturucu türevleriyle geleceklerini, yaşamlarını karartmaya cüret eden kim ya da kimler varsa yasanın bize verdiği güç, aziz milletimizin gösterdiği destek ve dualarla birlikte İçişleri Bakanlığı ailesi kahraman jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz fevkalade işler yapıyor."

Yerlikaya, örgütlü ve örgütsüz uyuşturucu ile asayiş suçlarında tutuklamaların ardından şehirlerde olay sayılarının yüzde 1 ila 4-4,5 oranında düştüğünü belirtti. 2019'dan beri atık su analizleriyle arz ve bağımlılık trendlerini izlediklerini de ekledi.Bakan Yerlikaya, 2018'de 15-64 yaş aralığında ömürde bir kez uyuşturucu kullananların 1,6 milyon olduğunu, 2023'te ise uyuşturucu kaynaklı ölümlerin milyonda 5,1 kişi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa'da en az ölüm oranına sahip üçüncü ülke olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bununla övünmüyoruz, bir tespit yapıyoruz. Söylemek istediğimiz bir vatandaşımızı bile neden uyuşturucudan kaybedelim, sorumluluğu ve vebaliyle çalışmaya ilgili kurumlarımızla devam ediyoruz. İmzaladığımız protokol bizim sahada arz ve talep cephesindeki en güçlü iki kurumun var olan hizmetini çok daha güçlü hale getirmeye yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımıza, gördüğünüz duyduğunuz, bildiğiniz, doğru olup olmadığını hiç araştırmayın, bağımlılığın herhangi bir türü ama yasa dışı olanla ilgili uyuşturucuyu kastederek söylüyorum, bununla ilgili lütfen bize, 112'ye, 'Uyuma' aplikasyonundan söyleyin, biz gereğini yapalım."

Bakan Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Dinç, protokolü imzaladı.