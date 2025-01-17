İçişleri Bakanlığı: Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında kararın 'geçici' olarak alındığı ifade edildi.

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TUTUKLANAN RIZA AKPOLAT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

‘Süşvet ve suç örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul ili, Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olma suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine,

Rıza Akpolat’ın Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.