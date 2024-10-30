İçişleri Bakanlığı’nda görevli memur uyuşturucuyla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı’nda görevli memur uyuşturucuyla yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir memur, Samsun'da otogarda uyuşturucuyla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir memur, Samsun'da otogarda uyuşturucuyla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara'da İçişleri Bakanlığı istatistik bölümünde memur olarak çalışan 1 çocuk babası F.K. (41), Ankara'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde ve çantasında arama yapılan F.K., 29 gram bonzai ile yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan F.K.'nın uyuşturucuyu kimseye satmadığını ve içmek için satın aldığını söylediği öğrenildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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