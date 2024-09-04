İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

Bakan Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güvenlik toplantısına, Yerlikaya'nın yanı sıra bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve ilgili birim amirleri katıldı.
Toplantısında önemli asayiş olayları da değerlendirildi.
Yerlikaya paylaşımında, toplantının gündem maddelerinin, arama kararı çıkanlar, yakalaması olanlar, kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlar, kadına yönelik şiddet, sanal dolandırıcılık ve silah yakalama olayları olduğunu aktardı.
Yerlikaya, "Tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.