İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 1

Bakan Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 2

Güvenlik toplantısına, Yerlikaya'nın yanı sıra bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve ilgili birim amirleri katıldı.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 3

Toplantısında önemli asayiş olayları da değerlendirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 4

Yerlikaya paylaşımında, toplantının gündem maddelerinin, arama kararı çıkanlar, yakalaması olanlar, kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlar, kadına yönelik şiddet, sanal dolandırıcılık ve silah yakalama olayları olduğunu aktardı.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 5

Yerlikaya, "Tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 7
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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 9
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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 12
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İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı 13
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