İçişleri Bakanlığı'ndan 3 şehre "turuncu", 7 şehre "sarı" fırtına uyarısı

Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 şehre "turuncu", 7 şehre "sarı" fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yarın 3 il için "turuncu", 7 il için "sarı" meteorolojik uyarı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.

Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra, Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli fırtına öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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