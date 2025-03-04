İçişleri Bakanlığı'ndan Beykoz Belediyesi açıklaması

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İçişleri Bakanlığı'ndan Beykoz Belediyesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabahı 04.00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi. Belediye binası önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak güvenlik önlemi aldı.

Köseler ifadesinin alınmasından sonra soruşturma kapsamında tutuklandı.

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