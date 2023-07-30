İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Akbelen’de jandarma personeline eşkıya diyen Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması

Muğla’nın Milas İlçesinde Akbelen ormanında bulanan termik santralin maden sahasının genişletme çalışmalarının ardından bir grup bölgede eylem yapmaya başladı. Eyleme CHP’li vekil Mahmut Tanal da destek verdi. Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal’ı kınadı. Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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