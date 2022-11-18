İçişleri Bakanlığının 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA'da yer alan habere göre komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.
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