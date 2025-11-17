İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumu öncesi, bazı milletvekilleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını masalarına koydu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise üzerinde soruşturmalar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı göstererek "milletin iradesinin gasp edildiğini" savundu.

Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.