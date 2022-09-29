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İçişleri Bakanlığı'nın kampanyası bugün başlıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılacak kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 01:24
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İçişleri Bakanlığı'nın kampanyası bugün başlıyor
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Bu kapsamda, "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosuyla önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da farkındalık çalışmalarına "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla devam edilecek.

Bugün 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekecek.

KIRMIZIYA BOYANACAK

Ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi, kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanacak.

Ülke genelinde yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak.

Trafik ışığı bulunmayan, ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "önce yaya" görselleri uygulanacak.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin de amaçlandığı kampanya uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde etkinlikler düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikler çerçevesinde, hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında, basın/yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

Farkındalık etkinliklerine valiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları da katılacak. (AA)

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