İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan iktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu: Tank Palet Fabrikası’nda ne planlanıyor?

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya üzerinden süren “İBB soruşturmaları” ve Suriye’nin geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın gece saatlerinde Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tantan, X hesabından art arda yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut siyasi konjonktür Türkiye’yi kısır tartışmalara maruz bırakmakta ve Türkiye’nin ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Bu hem iktidarın hem de muhalefetin kapasite azlığından kaynaklanmaktadır. İşin diğer önemli boyutu da İktidarın kendisine rakip gördüğü adayları yargı eliyle pasifize etmesidir. Bu durum demokrasimize zarar verdiği gibi itibarımızı da zedelemektedir. Şunu herkes iyi bilsin ki; siyasi davaların akıbetine sandık karar verir. Bu nedenle Türkiye’nin erken seçim ihtiyacının öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’yi dar siyasi anlayıştan kurtaracağız. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!

Ahmed Şara'dan sürpriz ziyaret! Gece Tank Palet Fabrikası'na gitmiş

Suriye’de Türkmenlerin temsiliyet hakları tanınmadan, bölücü terör örgütü YPG-PKK unsurları imha edilmeden Ahmed eş-Şara’nın Adapazarı Tank Palet Fabrikası’nı ziyaretinin nedeni kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin menfaatinedir. Ancak bunun için bölgedeki Türk unsurlarının güvence altına alınması şarttır. Colani’nin ülkemizde elüstünde tutulmasını gerektirecek bir durum hasıl olmamıştır. Türkiye’nin dostluğu hafife alınacak, değersizleştirilecek bir unsur değildir. Türkiye’nin ağırlığına gölge düşürecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Türkiye sahipsiz değildir. Türk Milleti emperyalist tuzaklara geçit vermeyecektir. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”

SAKARYA TANK PALET FABRİKASI

Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, resmi adıyla 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türkiye’nin Sakarya iline bağlı Arifiye ilçesinde, Hanlıköy Mahallesi’nde yer almaktadır. Fabrika, 1 milyon 804 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde bulunuyor. Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, Türkiye’nin ilk askeri fabrikası olarak 1975 yılında kurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kara araçlarının bakım, onarım ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermişti.

Sadettin Tantan'dan yeni anayasa çıkışı: Gerçek sorun ne?

1975 yılında, Süleyman Demirel’in başbakanlığı ve Fahri Korutürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulmuştu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda tank paletlerindeki sorunlar nedeniyle fabrikanın kurulmasına karar verilmiş, bir hayırseverin arazi bağışıyla ve halkın desteğiyle inşa edilmişti. TSK’nın kullandığı zırhlı araçlar, tanklar ve diğer kara taşıtlarının bakım, onarım ve modernizasyonu yapılıyor.

Fabrika, yüzde 90’a varan oranda yerli tank parçası ve optik malzeme üretimi yapar. Gece görüş dürbünleri, NATO ülkelerindekilerden daha üstün özelliklere sahiptir. Milli Prodüktivite Merkezi tarafından son 10 yılda üç kez “En Verimli İşyeri” ödülüne layık görülmüştü.

25 YILLIĞINA BMC’YE DEVREDİLMİŞTİ

Mülkiyeti Hazine’ye, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı’na aittir. 2019’da işletme hakkı, 25 yıllığına BMC’ye devredilmiştir. Denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’nda kalmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Suriye SDG anlaşmasındaki büyük tehlikeyi açıkladı

Fabrikanın Katar’a satıldığına dair iddialar, resmi kaynaklarca yalanlanmıştı. İşletme hakkı BMC’ye devredilmiş olup, mülkiyet devlette kalmıştır. Fabrika, 2018’de özelleştirme kapsamına alınmış, ancak Danıştay bu işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermişti.