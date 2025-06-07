İclal Aydın'dan aşk itirafı! Bakın kalbini kime kaptırmış

Üç Kız Kardeş dizisinin ardından uzun bir süredir ortalıklarda görünmeyen İclal Aydın, sosyal medya hesabından heykeltıraş Ozan Ünal’la beraberlik yaşadığını duyurdu.

AŞKINI BÖYE İLAN ETTİ

İclal Aydın “Bunu Sen Oku” kitabının da çizimlerini yapan ödüllü heykeltıraş Ozan Ünal’la aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, bayramın birinci günü yaptığı paylaşımla Ozan Ünal’a aşkını ilan etti.

Evinin önüne gelen kumruların videosunu sevgilisini etiketleyerek paylaşan Aydın “Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler” mesajını yazdı.

Ozan Ünal da İclal Aydın’ın gönderisinin altına “Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da” yorumunu yazdı ve kalp simgesiyle videoyu story sayfasına ekledi.