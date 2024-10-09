iCloud'un internet sitesine yeni tasarım

Apple, iCloud'n internet sitesinin görünümünü yenileyerek kullanıcı deneyimini artıran yeni özellikler ekledi. Güncelleme ile birlikte, siteye estetik değişiklikler yapıldı ve bazı yeni fonksiyonlar kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar artık ana sayfalarının arka planını, sunulan renk seçenekleriyle özelleştirebiliyor. Ayrıca, site artık kullanıcıların mevcut karanlık mod ayarlarını da dikkate alıyor. iCloud Fotoğraflar uygulamasında gezinme daha verimli hale getirildi. Ana sayfa, fotoğraf albümlerini daha belirgin bir şekilde sergileyen kutu seçenekleri içeriyor. Ayrıca, kullanıcıların belirli aylara veya yıllara hızlıca geçiş yapmasını sağlayan bir takvim simgesi eklendi; kullanıcılar, fotoğraflarının tarih, saat ve konumunu doğrudan bilgi panelinden ayarlayabiliyor.

iCloud Notlar, kullanıcıların önemli notları liste üstüne sabitlemesine olanak tanıyan yeni bir sağ tıklama seçeneği ile güncellendi. iCloud Takvim’in tasarımı da geliştirilerek kullanılabilirlik artırıldı ve Hicri takvim desteği eklendi. Ayrıca, iCloud Drive'da paylaşılan dosyaları kolayca görmeyi sağlayan "Paylaşılan Görünüm" sekmesi bulunuyor. Bu geliştirmeler, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ve uzun zamandır beklenen değişiklikler arasında yer alıyor.