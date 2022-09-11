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2022 Türkiye'si: Vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çukurca köyünde içme suyu sorunu yaşayan yurttaşları ziyaret etti. Köylülerin su aldığı kuyudan ayakkabı gibi cisimler çıktığı görülürken yurttaşlar, kuyu suyundan hastalık bulaştığını öne sürdü.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 20:29
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 20:30
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İçme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor

2022 Türkiye'si: Vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktaki kuyulardan eşeklerle su taşıyor
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Mahmut Tanal, Siverek’e bağlı Çukurca köyüne giderek yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan köylülerle dertleşti. Tanal, evlerindeki musluklardan yaz aylarında su akmayan köylülerin birkaç kilometre uzaklıktaki kuyulardan hayvanlarla su taşımasına tanıklık etti.

Bir köylü, yaşadıkları su sorununu anlatırken, “Evlerin yanında kuyular var, fakat kuyular temiz değil. Bu yüzden eşek ile gidip su taşıyıp geliyoruz” dedi. Tanal, köylülerle kuyuya su çekmeye gitti, kuyudan ayakkabı gibi birçok cisim çıktığı görüldü.

Tanal’ın “Bu suyu hiç kimse gelip denetlemiyor mu” sorusuna bir köylü, “Kimse yüzümüze bakmıyor” yanıtını verdi. Tanal’ın ziyareti sırasında bir çocuğun gözüne kuyu suyu yüzünden hastalık bulaştığının öne sürüldü.  Bir köylü, “Bu su kışın geliyor, yazın gelmiyor, bunun cevabını verebilirler mi bize” diyerek devlet yetkililerine seslendi. Tanal, çocuklara, “Okulunuzda musluklarda su akıyor mu” diye sordu. Çocuklar, “Hayır akmıyor, ellerimizi yıkayamıyoruz” diye yanıt verdi.

 

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