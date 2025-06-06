İçme suyu sorunu çözüme kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde tüm ilçelerde altyapı çalışmalarına hız veren MESKİ, nüfus artışıyla birlikte yaşanan içme suyu taleplerine de kalıcı çözüm sunuyor. MESKİ'nin bu kapsamda hayata geçirdiği projesiyle İnsu, Kocahamzalı, Emirler, Çavak, Hamzabeyli ve Bozön mahallelerinde kuraklığın yanı sıra artan yerleşik nüfus nedeniyle yetersiz kalan içme suyu sorununun önüne geçildi. Söz konusu mahallelerin içme suyu ihtiyacı artık Hamzabeyli kaynağından temin edilerek karşılanıyor.

MESKİ çalışması kapsamında yaklaşık 2 bin 650 metre muhtelif çaplarda çelik boru ile 650 metre HDPE boru döşemesi yapıldı. Ayrıca, çeşitli altyapı imalatları da tamamlanarak bölgenin içme suyu şebekesi güçlendirildi. MESKİ'nin bu yatırımı sayesinde vatandaşlar, kesintisiz içme suyuna kavuşmuş oldu.

MAHALLE MUHTARLARI, MESKİ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz, 1999'dan beri muhtarlık yaptığını ve nüfus artışından dolayı su sorunlarının arttığını vurgulayarak, "Sağ olsun MESKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in olağanüstü gayretiyle yeni bir proje tesis edildi. Şu anda o su, tamamen devreye girdi. Bu sene bir sıkıntı yaşamayacağız. Vatandaşların iyi bir bayram geçireceğini düşünüyorum. Bu vesileyle MESKİ çalışanlarına gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"HEM KURBAN BAYRAMI HEM SU BAYRAMI OLACAK"

İnsu Mahalle Muhtarı Saddettin Kök, 2004 yılından bu yana muhtarlık yaptığını ve köylerinin 800 metre rakımda bulunduğunu belirterek, "Her geçen gün nüfusumuz artmaktadır. Yaylalık olarak düşünülen bu yer her geçen gün susuzlukla karşı karşıyadır. Muhtar olduğum günden beri susuzlukla mücadele ediyoruz. MESKİ, Vahap Başkanımız sayesinde bir çalışma yaptı. Yeni bir isale hattı döşediler. Hem Kurban Bayramı hem su bayramı olacak. Değerli Başkanımız Vahap Seçer'e Kurban Bayramı öncesi bu sevinci bize yaşattığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.