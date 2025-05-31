İçme suyu ve yangın hatları yenileniyor

Ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık su kayıplarına neden olan mevcut şebekelerin yenilenmesini kapsayan proje, 5 Mart 2025 tarihinde yapılan ihalenin ardından 11 Nisan'da sözleşmeye bağlandı.

Yer teslimi 16 Nisan'da yapılan ve 60 günde tamamlanması planlanan çalışmalarda, toplamda 14 bin metre içme suyu ve yangın hattı yenilenecek. Proje kapsamında; 8.542 metre içme suyu hattı, 3.850 metre yangın hattı olmak üzere, farklı çaplarda toplam 12.392 metre HDPE boru imalatı gerçekleştirilecek.

ARI, "KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

MUSKİ Planlama Yatırım İnşaat Dairesi İnşaat Mühendisi Bülent Arı, sahada devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda 16 Mayıs'ta başladığımız yenileme çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar yaklaşık 4 bin metrelik boru hattı imalatı tamamlandı. Haziran ayı içerisinde tüm işleri bitirmeyi hedefliyoruz. Mevcut içme suyu ve yangın şebekelerinin ömrünü tamamlaması nedeniyle bölgede su kayıpları ve yetersizlik yaşanıyordu. Bu yatırım ile kayıp-kaçakların önüne geçmeyi ve altyapıyı uzun vadeli hizmet verecek hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Yapılan yenileme sayesinde, Aksaz kamp alanında içme suyu temininde yaşanan sorunların çözülmesi ve yangın güvenliğinin artırılması hedefleniyor.