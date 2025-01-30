İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi! Tüm şehir genelinde sular kesildi

Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı. Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta tespit edilen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

'BUGÜN SULARDA KESİLME OLABİLİR'

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir." dedi.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde görüldüğünü belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da 'Teknik çalışma yapıyoruz.' diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz."

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.