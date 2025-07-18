İçme suyunu tarımsal amaçla kullananlara uyarı: 'Yasal işlem başlatılacak’

Kaynak: İHA
İçme suyunu tarımsal amaçla kullananlara uyarı: 'Yasal işlem başlatılacak’

Şırnak Belediyesi, vatandaşlara içme suyunun kullanımına dair birtakım uyarılarda bulundu.

Şırnak Belediyesi, kentte içme suyunun tarımsal amaçla kullanıldığına dair yapılan tespitlerden sonra vatandaşlara bulundu. Belediye Başkanlığı, içme suyunu bağ ve bahçe sulamasında kullanan abonelerin aboneliklerinin iptal edileceğini ve haklarında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Şırnak'ta yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle içme suyu debilerinde ciddi düşüşler yaşandığı belirtildi. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle su tüketiminin yoğun olduğu yaz aylarında vatandaşların mağdur olmaması adına çeşitli önlemler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle içme suyu kaynaklarında azalma meydana gelmiştir. Belediye Başkanlığımız tarafından daha önce site yönetimleri ve mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantılarda, su kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla binalarda kullanılan düşük hacimli su depolarının büyütülmesi, ek depolar yapılması ve hidrofor sistemlerinin kurulması yönünde kararlar alınmıştır" denildi.

Belediye, alınan tedbir kararlarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, içme suyunu amacı dışında kullananlara karşı yaptırım uygulanacağını duyurdu. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut abonelerin içme suyunu bağ-bahçe sulamasında kullandıklarının tespit edilmesi halinde, söz konusu abonelikler iptal edilecek ve gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

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