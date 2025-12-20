Ekonomideki kötü gidişat verilere de yansıyor vatandaş borç içerisinde, firmalar konkortado ilan ediyor.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut ekonomik durumun borçları katladığını söyledi.

CHP'li vekil icra, iflas ve konkordato ilgili verileri paylaştı:

İşlemde olan toplam icra dosyası sayısı bir yılda 1,7 milyon artarak 24 milyon 529 bine yükseldi.

2024’te UYAP'ta açılan dosya sayısı 8 milyon 862 bin idi bu sayı 2025 yılında yüzde 13 artış göstererek %13,7 artışla 10 milyonu aştı.

Vatandaşın takibe düşen kredi kartı borçları %122,9 oranında rekor bir artış gösterdi. Takipteki bireysel kredilerde artış yüzde 96,6

2023'te 401 başvuru konkordato başvurusu yapılırken 2025'te bu sayı neredeyse altıya katlanarak 2 bin 528'e yükseldi.

2025'te toplam 5 bin 594 konkordato kararı alınırken; bunlardan 2 bin 535’i geçici mühlet, 217’si ise doğrudan iflas ile sonuçlandı.