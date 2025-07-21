İcra memuruna ve avukata silahlı saldırı! Resmi açıklama geldi

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İcra memuruna ve avukata silahlı saldırı! Resmi açıklama geldi

Ankara’nın Sincan ilçesinde icra memuru ve avukat bir iş yerinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde çalışan icra memuru ve avukat, haciz işlemini yapıldığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğine dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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