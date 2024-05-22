İcra memurunu tabancayla vuran avukat "17 aydır basit bir yaralama nedeniyle tutukluyum"

Ekşioğlu, "Amacım öldürmek değildi. Kaçabilirdim ama polise kendim teslim oldum. 17 aydır basit bir yaralama nedeniyle tutukluyum" dedi. Mahkeme, kati raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 27 Aralık 2022'de İzmit'te, Kocaeli Adliyesi ek binası yakınındaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İcra memuru Bünyamin Alyakut, iş yerine giderken bir çay ocağından çıkan Avukat Teoman Ekşioğlu'nun silahlı saldırısına uğradı. Alyakut, elinden ve kasığından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, ancak aynı gün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alındı ve Kocaeli'ye getirilerek tutuklandı. Alyakut, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MAHKEMEDEKİ SAVUNMALAR

Tutuklu sanık Ekşioğlu, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanıyor. İlk duruşmada Ekşioğlu, "Mağdur beni dosyadan azlettirdi ve bu nedenle mağdur etti. Kendisine bu yüzden ateş ettim ama öldürmek istemedim. Görevi nedeniyle vurmadım" dedi.

Alyakut ise, "Sanık, beni azlettirdiğim iddiasıyla tehdit etti. Bir dosyada tanıklık yaptığım için bana husumet besledi" diye konuştu.

SON DURUŞMADA YAŞANANLAR

Ekşioğlu, son duruşmada 17 aydır tutuklu olduğunu vurgulayarak, "Amacım öldürmek değildi. Samimi ifadelerim ve tutukluluk sürem göz önüne alınarak tahliyemi istiyorum" dedi. Savunma avukatı ise, "Sanık ambulansı aramış, öldürme kastı yoktu. Tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, kati raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.