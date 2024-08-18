İcradan satılık kaçak cami. Sonunda bu da oldu

Düzce’de icradan yapılacak bir satış dikkat çekti. 27 Ağustos’ta açık artırma ile yapılacak satışta tarla vasfındaki bir arazi satılacak. Ancak arazinin üzerinde imar plansız bir şekilde yapılan cami, köy imamının kaldığı lojman ve şadırvan bulunuyor. Satışa çıkan arazi ve mülkler için 2 milyon 586 bin lira bedel belirlendi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü’nde üzerinde cami, lojman ve şadırvanın olduğu tarla vasfındaki arazi satışa çıkarıldı. Satışta alıcı çıkmazsa ikinci satış bir ay sonra yapılacak. Arazide bulunan yapılar dışındaki diğer kısımların bahçe ve tarla olarak kullanıldığı, doğu kısmında ise yol geçtiği öğrenildi.

Arazinin tarla vasfı olması nedeniyle üzerindeki yapıların onaylı imar planı bulunmuyor.

ALACAKLIYA YER VERİLMEDİ!

2023 yılında Düzce 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan dava bir yıl sürdü. İcra Satış Müdürlüğü, , Şeyda Özcan, Tuncay Kobaş, Aydın Kobaş, Ayfer Günay, Birol Erdoğan, Faikcan Yüce, Ömer Lütfi Karaca, Sebahat Kap ve Şenol Erdoğan’ın borçlu olduğu satışta alacaklının ismine yer verilmedi. Cami, lojman ve şadırvanın bulunduğu arsa dışında bu şahıslar üzerine bulunan iki taşınmaz daha satılacak.