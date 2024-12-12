İcralık Palmiye Bisküvi'ye alıcı çıkmadı! Orta Doğu ve Afrika'ya ihracat yapıyordu

Bisküvi devi içerisindeki makinelerle birlikte 737 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Fabrikaya bir tane bile teklif gelmedi.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, Karamanlı işadamları Lütfi Arslan ile Ömer İnekçioğlu’nun yönetiminde 2014 yılı eylül ayı içerisinde 40 bin metrekare alan üzerinde hizmet vermeye başladı.

Lütfi Arslan, Karaman’da yayın yapan yerel gazetelere Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracata başladıklarını ve dört aylık sürede beş milyon dolarlık bir ihracata ulaştıklarını açıkladı. Kısa sürede 600 çalışanı istihdam eden Palmiye Bisküvi, 2020 yılında pandemi ile birlikte etkisini gösteren küresel krize daha fazla direnemedi.

2022’DE BAŞVURU YAPTI!

Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gıda Sanayi şirketi 2022 yılında konkordato başvurusunda bulundu. Karaman Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Temmuz 2022’de bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Böylece şirketten alacağı olanların borçları da bir yıl süreyle ertelenmiş oldu. Palmiye Bisküvi’ye verilen kesin mühlet kararının bitiminde mahkemeden yeni bir karar çıktı.

20 Temmuz 2023 tarihindeki davada ‘Talep eden şirketin konkordato talebinin reddine, Konkordato talebinin reddedilmesi ile, kesin mühletin ve tüm tedbirlerin kalkmış olduğunun tespitine, Komiserlerin görevlerine son verilmesine’ kararı çıktı. Böylece fabrika sahiplerinin üzerindeki zırh da kalkınca iflas kaçınılmaz oldu.

BİR TANE BİLE TEKLİF GELMEDİ

Karaman İcra Dairesi Müdürlüğü, açılan icra davaları sonrası Palmiye Bisküvi fabrikalarının açık artırma usulüyle satışına karar verdi. Karaman İcra Dairesi tarafından 19 Kasım 2024 tarihinde yapılan açık artırmada fabrika bir tane bile teklif verilmedi 737 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkan fabrikayla ilgili teklif verme süresi bir hafta sürdü. İlk ihalede alıcı çıkmayınca ikinci satışa karar verildi. Başlangıç fiyatı 378 milyon TL olan fabrikanın ihale süreci Pazartesi günü başladı.

OSB İÇERİSİNDE BULUNUYOR

Palmiye Bisküvi fabrikasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın özellikleri şöyle anlatılmış: ‘’ Satışa konu taşınmaz OSB'nin doğu kesiminde, doluluk oranı yüksek ve değerli mevkiinde yer almaktadır. Mevcut OSB'de doluluk oranı yüksek ve altyapı olanaklarından istifadesi tamdır. Aynı zamanda mevcut OSB'nin güney kesiminde ilave imar planı ile genişletme yapılmış ve arsa tahsisine başlanmıştır. Taşınmazın yakın çevresinde bisküvi fabrikaları, imalathaneler, fabrika depoları ve imarlı arsalar yer almaktadır.

Organize Sanayi Bölgesinde aktif olarak imalat sanayi, plastik, cam, demir çelik, demir dışı maddeler, gıda, dokuma, tarım makineleri ve mermer gibi sanayi dalları bulunmaktadır. Özellikle bulgur, bisküvi, gofret ve çikolata gibi gıda alanında ihracat yapılmaktadır. Taşınmaz, Ereğli Caddesi’ne 800 metre mesafede konumludur’’

MAKİNELERE 487 MİLYON DEĞER BİÇİLDİ

Her iki parseldeki taşınmaz içindeki makinelerin ekonomik bütünlük arz ettiği ve yerleşik Yargıtay içtihatları doğrultusunda ekonomik bütünlük arz eden gayrimenkul ve emtianın makine ve teçhizatın birlikte satışa arz edilmesi gerekeceği,

Bu durumda,

* Arsa bedeli (1269 ada, 99 parsel) : 17.607.950,25 TL

* Bina değeri (1269 ada, 99 parsel) : 25.021,005,00 TL

* Arsa değeri (1269 ada, 100 parsel) : 72.383.216,40 TL

* Bina değeri (1269 ada, 100 parsel) : 117.844.782,00 TL

* Makinaların değeri : 487.609.246,22 TL

* Elektrik-Elektronik aksamın değeri : 17.141.650,00 TL

* TOPLAM :737.607.849,87 TL